Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere PKW-Reifen in Bullay beschädigt

Bullay (ots)

Im Zeitraum zwischen den Sommerferien 2019 bis Anfang Februar 2020 kam es in Bullay bei zwei Haushalten in unterschiedlichen Straßen zu insgesamt dreizehn Beschädigungen an den PKW-Reifen von drei Fahrzeugen. Die betroffenen Personen stellten während der Fahrt fest, dass ein Reifen ihres Fahrzeuges Luft verliert. In der Werkstatt konnten jeweils Nägel oder Schrauben, die in den Reifen steckten, festgestellt werden. Wegen der hohen Anzahl an Beschädigungen und einem zeitlichen Zusammenhang ist anzunehmen, dass die Beschädigungen mutwillig verursacht wurden.

Die Polizei Zell bittet mögliche Zeugen und weitere Betroffene aus Bullay mit mehreren beschädigten Fahrzeugreifen, sich bei zweckdienlichen Hinweisen unter der Nummer 06542/9867-0 zu melden.

