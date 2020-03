Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Pkw beschädigt

Papenburg (ots)

Zwischen Montag und Dienstag kam es in Papenburg in der Moorstraße zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines grauen Ford Fusion parkte am Montag, gegen 20:30 Uhr ihr Fahrzeug am Straßenrand der Moorstraße in Richtung Friederikenstraße. Als sie dann am Dienstag, gegen 08:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie links eine Beschädigung fest. Dieser Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich mit der Geschädigten in Verbindung zu setzen. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg (04961-9260) in Verbindung zu setzen.

