Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Rückbank entwendet

Haren (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 18:00 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines schwarzen BMW ein. Der Pkw war auf einem Firmengelände an der Straße Belmfort in Haren geparkt. Die Täter entwendeten die Rückbank des Fahrzeugs. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932/72100.

