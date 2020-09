Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Online-Bestellungen auf falschen Namen?

Kaiserslautern (ots)

Weil jemand in ihrem Namen Online-Shopping betreibt, hat eine junge Frau aus dem Stadtgebiet am Montag Strafanzeige erstattet. Wie die 20-Jährige der Polizei meldete, hat sie bereits per E-Mail mehrere Rechnungen zu Bestellungen erhalten, die sie selbst nicht aufgegeben hat.

Lediglich eine der drei aufgeführten Bestellungen sei auch an ihre Adresse geliefert worden. Es handelte sich um Kleidungsstücke im Wert von mehreren hundert Euro. Aber auch diese Bestellung stammte nicht von der jungen Frau.

Wohin die anderen Bestellungen geliefert wurden, ist noch unklar. Die Kripo ermittelt wegen Betrugs. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell