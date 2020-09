Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer kann Hinweise zu einem Kinderansprecher geben?

Otterbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Zeugin hat am Sonntag gegen 13 Uhr einen jungen Mann beobachtet, der in der Nähe des Spielplatzes an der Konrad-Adenauer-Straße drei Jungen angesprochen hat.

Die Zeugin konnte hören, dass der Mann den circa sieben- bis acht-Jährigen ein Spielzeugauto versprochen habe, wenn sie sich erneut mit ihm träfen. Als sich ein etwas älterer Junge einmischte, entfernte sich der Unbekannte.

Die Zeugin beschrieb den Mann als 18 bis 23 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und eine schlanke bis schlaksige Figur. Bekleidet war der Unbekannte mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose. Er hatte dunkle gegelte Haare, die seitlich kürzer gehalten war.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

