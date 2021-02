Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Lkw am Fuldaer Dreieck

Fulda (ots)

Eichenzell - Am Dienstagabend (09.02.), gegen 23:30 Uhr, kam es am Fuldaer Dreieck zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Lkw beteiligt war. Der 38-jährige Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug die A66 aus Richtung Hanau kommend. Unmittelbar nach dem Abzweig auf die A7, Fahrtrichtung Würzburg, kam das Fahrzeug, aus derzeit noch unbekannten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dortige Schutzplanke auf. Auf dieser kam der Lkw dann nach etwa 100 Metern zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 75.000 Euro. Die Unfallstelle wurde zunächst abgesichert. Am Mittwochmorgen, ab 10 Uhr, begannen die Bergungsarbeiten des Lkws. In diesem Zusammenhang kann es an der Unfallstelle teilweise zu Verkehrsbehinderungen kommen.

