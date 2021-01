Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schwerer Unfall an der Rüchenbacher Hecke

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach

Bei einer Kollision zweier Pkw auf der Kreuzung B 255 (Marburg-Gladenbach) / Kreisstraße 115 (Rüchenbach-Mornshausen) erlitten alle vier Insassen Verletzungen und mussten ins Krankenhaus. An den Autos entstanden vermutlich Totalschäden. Es kam über mehrere Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 12 Uhr fuhr ein 18 Jahre junger Mann in einem schwarzen Audi über die Kreisstraße von Rüchenbach nach Mornshausen. In seinem Auto fuhren zwei weitere junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren mit. Zeitgleich befand sich ein 78 Jahre alter Mann mit seinem weißen VW Golf Plus auf der Bundestraße 255 auf dem Weg von Gladenbach nach Marburg. An der Kreuzung B 255 Kreisstraße 115 ist die Bundesstraße vorfahrtberechtigt. Für den Audifahrer galt "Halt Vorfahrt gewähren". Unmittelbar auf der Kreuzung kollidierten die beiden Autos. Die Aufprallwucht wies den Audi ab, schleuderte ihn über eine Verkehrsinsel bis in einen Graben der Kreisstraße. Die Feuerwehr musste den im Fond des Audi mitfahrenden 19 -Jährigen bergen. Alle waren vor Ort ansprechbar und mussten zur Untersuchung der erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus. Abschleppunternehmen beseitigten die Autos. Aufgrund der ausgetretenen Betriebsstoffe war eine umfangreiche Reinigung der Straße notwendig, sodass die Polizei den Verkehr bis 15.30 Uhr umleitete. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Feststellung einer etwaigen Fahruntüchtigkeit aufgrund anderer berauschender Mittel bei dem 18-Jährigen eine Blutprobe an.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell