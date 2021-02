Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt - Einbruch in Wohnung

Fulda (ots)

Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Fulda - Zwischen Freitag (05.02.) und Dienstag (09.02.) beschädigten Unbekannte eine Geschwindigkeitsmessanlage an der B27, Fahrtrichtung Bronnzell. Es entstand 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnung

Fulda - Unbekannte brachen am Dienstag (08.02.), zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße ein. Die Täter erbeuteten eine vierstellige Summe Bargeld und verschiedene persönliche Gegenstände. Wie sie in die Wohnung gelangten, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell