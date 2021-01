Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus

Paderborn (ots)

(mb) Am Österreicher Weg hat ein Wohnungsbrand am Mittwoch mehrere zehntausend Euro Sachschaden in einem Mehrparteienhaus hinterlassen. Verletzt wurde niemand.

Durch einen lauten Knall wurden Bewohner des Hauses gegen 11.30 Uhr aufmerksam. Sie bemerkten Rauch im Haus, verständigten alle Bewohner und alarmierten die Feuerwehr. Alle fünf anwesenden Bewohner verließen das Haus unverletzt. Die 32-jährige Besitzerin der brennenden Erdgeschosswohnung hatte das Haus gegen 11.00 Uhr verlassen. In ihrer Wohnung kam es in einem Raum und im Flur zu Sachschäden. Mehrere Fenster platzten. Alle Räume waren verrußt. Die Feuerwehr löschte das Feuer und lüftete das Haus. Am Brandort hat die Kripo Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

