Polizei Hamburg

POL-HH: 200805-3. Räder von Mercedes geklaut: Mutmaßliche Diebe in Hamburg Hoheluft festgenommen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 05.08.2020, 01:38 Uhr Tatort: Hamburg-Hoheluft West, Bismarckstraße

Beamte des Polizeikommissariats 23 (PK 23) haben heute in den frühen Morgenstunden zwei Männer vorläufig festgenommen, die verdächtig sind, die Reifen samt Felgen von einem Mercedes gestohlen zu haben.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei die beiden Männer, die in der Bismarckstraße die Räder von einer geparkten Mercedes C-Klasse abmontierten und in einen roten Renault einluden. Noch ehe die Beamten am Tatort eintrafen, flüchteten die mutmaßlichen Diebe mit dem Renault in Richtung Innenstadt. In der Straße Grindelberg entdeckten die Polizisten das Fluchtfahrzeug und hielten es an. Als sie in dem Auto vier abmontierte Autoräder bemerkten, nahmen sie die tatverdächtigen Insassen vorläufig fest. Es handelt sich hierbei um einen 26-jährigen Deutschen und einen 29-jährigen Serben. Die aufgefundenen Räder sowie auch das Tatfahrzeug wurden sichergestellt.

Den angegangenen Mercedes fanden die Polizisten am Tatort auf Mauersteinen aufgebockt. Identische Steine befanden sich zudem auch in dem roten Renault.

Beamte der für Kfz-Delikte in der Region Altona zuständigen Fachdienststelle (LKA 122) haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 26-Jährige soll einem Haftrichter zugeführt werden, der 29-Jährige kommt mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß. Insbesondere wird von den Ermittlern geprüft, ob die Männer auch für weitere, ähnlich gelagerte Taten als Täter in Betracht kommen.

Ka.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell