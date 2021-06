Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen-Unterkochen: Anhänger löst sich von Pkw und verletzt Fußgänger

Aalen (ots)

Im Einmündungsbereich der Kocherstraße/Waldhäuser Straße, in Richtung Ortsmitte fahrend, löste sich am Donnerstag gegen 16.10 Uhr kurz vor einer Linkskurve von dem Pkw eines 58-jährigen Fahrzeuglenker die abnehmbare Anhängerkupplung. Dadurch rollte der angehängte, nicht beladene Anhänger geradeaus und erfasste einen 54-jährigen Fußgänger, der dadurch leicht verletzt wurde. Am Anhänger entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell