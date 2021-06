Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle und Unfälle

Aalen (ots)

Lorch: Diebstähle aus Fahrzeugen

Aus einem PKW, welcher am Donnerstag zwischen 19 Uhr und 20 Uhr unverschlossen in der Schließhausstraße abgestellt war, wurde eine Handtasche mit 400 Euro Bargeld und persönlichen Papieren entwendet. Aus einem weiteren, vermutlich unverschlossenen, Daimler-Benz, welcher zwischen Donnerstagnachmittag, 17:30 Uhr und Freitagmorgen 9 Uhr, in der Eichendorffstraße abgestellt war, wurde eine Geldbörse und sämtliche Papiere entwendet. Um 04:50 Uhr wurde in einer Bankfiliale in Straßdorf, mit einer EC-Karte aus dem Fahrzeug, ein dreistelliger Bargeldbetrag abgehoben. Eine weitere EC-Karte aus dem Fahrzeug konnte auf dem Fußweg von Straßdorf in Richtung Rechberg aufgefunden werden.

Hinweise zu diesen Diebstählen nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315 entgegen.

Bopfingen: Rollstuhlfahrerin verletzt

Am Stadtgraben übersah am Freitag gegen 13.15 Uhr ein 34-jähriger Fahrer eines Transporters beim Rückwärtsfahren eine hinter ihm befindliche Rollstuhlfahrerin. Er touchierte die 80 Jahre alte Frau, die sich hierdurch eine Beinverletzung zuzog.Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Schwäbisch Gmünd: Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Am Donnerstag um 18 Uhr stellte der Fahrer eines Fiat 500 fest, dass sein PKW, welchen er um 15 Uhr im Parkhaus City-Center in der Straße Kalter Markt abgestellt hatte, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1400 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell