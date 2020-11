Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Lkw-Fahrer begeht Unfallflucht, obwohl ihm ein Streifenwagen folgt

BrakelBrakel (ots)

Auf dem Weg zu einem anderen Einsatz beobachteten Polizeibeamte auf der L863 bei Brakel, wie ein Lkw mehrfach Leitpfosten beschädigte, aber trotzdem seine Fahrt fortsetzte. Am Freitag, 20. November, gegen 11:45 Uhr, fuhr ein Streifenwagen über die Landstraße von Brakel-Erkeln Richtung Beverungen-Tietelsen. Ein auswärtiger Lkw mit Anhänger fuhr auf der Strecke, gefolgt von zwei Autos, vor dem Streifenwagen. Der Lkw-Fahrer beschädigte bei der Durchfahrt der Kurven des sogenannten Teufelsbergs mehrere Leitpfosten und setzte seine Fahrt fort. Die Polizisten überholten die zwei Autos und versuchten, den Lkw anzuhalten. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltezeichen und fuhr weiter, schnitt dabei in einer Kurve die Gegenfahrbahn und touchierte in einer weiteren Kurve den Bordstein. Andere Fahrzeugführer wurden dabei nicht gefährdet. Als ein Überholen durch die Polizei möglich war, hielt der Lkw-Fahrer an. Der 59-jährige Fahrer räumte ein, das Berühren der Leitpfosten bemerkt zu haben, habe aber keine geeignete Anhaltemöglichkeit gesehen. Ihm drohen nun Ermittlungen der Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Die Beschädigungen an den Leitpfosten werden auf rund 350 Euro geschätzt. /ell

