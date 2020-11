Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Mal Fahren ohne Fahrerlaubnis - Ausländische Führerscheine nicht mehr gültig

WarburgWarburg (ots)

Am Mittwoch, 25. November, fielen der Polizei im Kreis Höxter bei zwei verschiedenen Kontrollen zwei Fahrzeugführer auf, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren, da die vorgezeigten ausländischen Fahrerlaubnisse keine Gültigkeit mehr hatten. Gegen 10 Uhr führten Polizeibeamte in Willebadessen-Peckelsheim im Ortskern bei einem 31-jähriger Fahrer eines Lkw VW Crafter eine Verkehrskontrolle durch. Der Fahrer händigte einen moldauischen Führerschein aus. Gegen 17 Uhr wurde in Warburg, Paderborner Tor, ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer kontrolliert, der im Besitz eines pakistanischen Führerscheins war. Beide Führerscheine hatten jedoch keine Gültigkeit mehr. Nach geltendem Recht hätten beide Männer, die bereits über sechs Monate ihren Wohnsitz in Deutschland hatten, ihren ausländischen Führerschein spätestens nach sechs Monaten in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. Beiden Fahrern untersagten die Polizeibeamten das Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge in Deutschland. Ihnen droht ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell