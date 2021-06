Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pressemeldung bis 12:30 Uhr

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Am Freitagnachmittag gegen 14:55 Uhr befuhr ein 74-jähriger Daimler Fahrer die mittlere Fahrspur der Baldungstraße von der Buchstraße kommend, um in den Baldungskreisverkehr einzufahren. Am dortigen Fußgängerüberweg erfasste er einen ordnungswidrig querenden Radfahrer, der zu Fall kam. Anschließend fuhr der Daimler Fahrer weiter. Aufgrund einer Zeugenaussage konnte er aber an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Der gestürzte Radfahrer, ca. 10 bis 12 Jahre alt, bekleidet mit einem weißen T-Shirt fuhr ebenfalls weiter. Er war in Begleitung eines ca. 15-jährigen Radfahrers mit rotem T-Shirt. Die beiden Radfahrer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/358-0 zu melden.

