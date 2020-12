Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (78136 Schonach im Schwarzwald) Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden- Polizei bittet um Zeugenhinweise (12.12.2020)

Schonach im SchwarzwaldSchonach im Schwarzwald (ots)

Am Samstag, 12.12.20, 01:37 Uhr, ereignete sich in Schonach in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich infolge den winterlichen Straßenverhältnissen ins Schleudern geriet und gegen einen angrenzenden Gartenzaun prallte. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Fremdschaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen Audi handeln, bei welchem der rechte Außenspiegel beschädigt sein müsste. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen bzw. zu dem flüchtigen Audi machen können. Hinweise werden an das Polizeirevier St. Georgen/Schw. unter Tel.: 07724/949500 erbeten.

