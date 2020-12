Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Fußgänger von Pkw touchiert

Zeugensuche (11.12.2020)

SingenSingen (ots)

Am Freitag gegen 15:30 Uhr fuhr laut Aussage eines Fußgängers ein blauer BMW der 3-er Serie in der Fittingstraße auf Höhe des ADAC-Gebäudes mehrfach gezielt auf ihn zu. Der Fußgänger konnte zunächst ausweichen, das Fahrzeug kehrte jedoch nach Durchfahren des Kreisverkehrs in der Georg-Fischer-Straße zurück und berührte den auf der Fahrbahn befindlichen Fußgänger mit dem Außenspiegel an dessen Hand. Da der Spiegel vermutlich zurückklappte, blieb der Fußgänger unverletzt. Nach dem Vorfall flüchtete der BMW in Richtung der Julius-Bührer-Straße. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen. Tel.: 07731/8880.

