Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Einbruch in eine Lagerhalle

Mudersbach (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 20.01.2021 bis Samstag, den 06.02.2021 drangen unbekannte Täter nach gewaltsamem Öffnen einer Türe in eine Lagerhalle in der Stahlwerkstraße ein. Aus der Halle wurden Fahrzeugteile wie Felgen und Heckspoiler und ältere Zweiräder entwendet. Eine genaue Auflistung des Diebesgutes liegt noch nicht vor.

Täterhinweise liegen derzeit keine vor.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

