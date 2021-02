Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen- Sachbeschädigung vor dem Restaurant "Casa"

Bild-Infos

Download

Kirchen (ots)

In der Nacht des 30.01.2021, um 03.30 Uhr kam es vor der Gaststätte "Casa" in Kirchen, Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung. Hier wurde durch bisher unbekannte Täter ein auf dem Vorplatz der Lokalität und vor dem Bahnhofsgebäude aufgestelltes altes Eisenbahnsignal beschädigt. Der untere Signalteil wurde durch massive Gewalteinwirkung erheblich deformiert. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern an den Polizeibezirksdienst Kirchen oder die PI Betzdorf.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell