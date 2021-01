POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 30.01.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Rhauderfehn - Diebstahl aus Werkstatt

In der Zeit vom 28.01.2021, 19:00 Uhr, bis zum 29.01.2021, 11:00 Uhr, entwendete der/die unbekannte Täter*in mehrere Werkzeuge und dazugehörige Werkzeugteile aus einer Werkstatt in der 1. Südwieke in Rhauderfehn. Die Polizei Rhauderfehn hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Diebstahl aus Rohbau

Im Tatzeitraum vom 28.01.2021, 18:00 Uhr, bis zum 29.01.2021, 07:05 Uhr, verschaffte sich der/die unbekannte Täter*in Zutritt in einen Rohbau in der Theodor-Heuss-Straße in Moormerland. Aus dem Rohbau wurde ein Werkzeug entwendet. Die Ermittlungen wurden von der Polizeistation Moormerland aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Moormerland in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Diebstahl aus PKW (2)

In der Zeit vom 28.01.2021, 18:00 Uhr, bis zum 29.01.2021, 07:20 Uhr, entwendete der/die unbekannte Täter*in aus dem Ablagefach eines in der 1. Südwieke in Rhauderfehn abgestellten PKW ein Portemonnaie mit Bargeld.

Ebenfalls im Tatzeitraum vom Donnerstagabend, 22:00 Uhr, bis Freitagmorgen, 07:45 Uhr, entwendete der/die unbekannte Täter*in aus einem in der Papenburger Straße abgestellten PKW eine Geldbörse mit Bargeld aus der Mittelkonsole des PKW. Beide Taten wurden von der Polizeistation Rhauderfehn aufgenommen und es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen. Weiterhin wird an die Bürger*innen appelliert, keine Wertsachen im Fahrzeug liegen zu lassen.

Jemgum - Sachbeschädigung durch Graffiti

Der Polizeistation Jemgum wurden Sachbeschädigungen durch Grafitti-Sprühereien an Warte-/Rasthäuschen entlang der Dollard-Route mitgeteilt. Ein Tatzeitraum ergab sich vom 24.01.2021 bis zum 29.01.2021. Bürger*innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese der Polizeistation Jemgum mitzuteilen.

Emden - Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden

Am vergangenen Donnerstag, gegen 11:50 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden und deren Hundehaltern in einem Wendeplatz in der Mühlenstraße in Emden. Nach näheren Angaben wurde der Hund des Geschädigten von einem größeren Hund angegriffen und schwer verletzt. Der Hundeführer des größeren Hundes verweigerte die Auskunft über seinen Namen und die Adresse und entfernte sich fußläufig vom Tatort. Jener größere Hund sei ein Mischlingshund mit braunem Fell, habe ein äußerst aggressives Verhalten und sei durch den Hundehalter kaum zu bändigen. Der Hundehalter sei ca. 40-50 Jahre alt, ca. 180cm groß, habe eine hagere Gestalt und einen gräulichen Ziegenbart. Zeugen oder Hinweisgeber mit sachdienlichen Hinweisen zum Hundehalter oder zum Hund werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Betäubungsmittel- und Coronaverstöße

Am 29.01.2021, gegen 21:25 Uhr wird eine Gruppe von fünf Jugendlichen in einem Parkhaus in der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße in Leer kontrolliert. Alle fünf in Leer wohnhaften Personen im Alter von 13-18 Jahren stammten aus unterschiedlichen Haushalten und trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung. Es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen alle angetroffenen Personen eingeleitet. Bei einem 18-Jähringen wurden im Rahmen der Kontrolle ein Klemmverschlusstütchen mit Betäubungsmitteln, sowie Konsumutensilien für den Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Weiterhin führte der Heranwachsende ein Einhandmesser mit sich. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren und ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Westoverledingen - Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:25 Uhr, befuhr eine 26-jährige, aus Rhauderfehn stammende Frau mit ihrem PKW die Birkenstraße in Westoverledingen. Laut mehreren Zeugenaussagen führte die Frau ihren PKW unter dem Einfluss von Alkohol. Der PKW wurde durch die Polizeibeamten kontrolliert und es erhärtete sich der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung, sodass eine Blutentnahme bei der Fahrzeugführerin entnommen wurde.

Leer - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Coronaverstöße

Freitagnacht, gegen 24:00 Uhr, führte ein 51-Jähriger aus Bünde seinen PKW BMW auf der Bundesautobahn 31. In Höhe der Anschlussstelle Neermoor wurde der Fahrzeugführer von den Polizeibeamten kontrolliert. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestand. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen fehlenden Versicherugsschutzes wurde eingeleitet. Im kontrollierten PKW befanden sich zwei weitere Personen aus verschiedenen Haushalten. Aufgrund Missachtung der Kontaktbeschränkung, sowie dem Fehlen einer Mund-Nasenbedeckung wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen alle Fahrzeuginsassen eingeleitet.

Emden - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

In der Freitagnacht gegen 01:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 26-jährigen Emder, der die Jahnstraße in Emden mit einem E-Scooter befuhr. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem hatte der E-Scooter weder ein Versicherungskennzeichen, noch eine erforderliche Versicherung. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

