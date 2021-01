POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.01.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Weener - Nachtragsmeldung zum Brand eines Einfamilienhauses Weener - Wie die Polizeiinspektion Leer/Emden mitteilte, kam es am 23.01.2021, gegen 01:30 Uhr, im Dronweg zu dem Brand eines Einfamilienhauses. Bei den Löscharbeiten war der Leichnam eines Mannes aufgefunden worden. Nach den bisherigen Ermittlungen handelt es sich um den 53-jährigen Bewohner des Hauses. Die Obduktion ergab, dass der Mann in Folge einer Kohlenmonoxidvergiftung verstarb. Als Brandursache kommen sowohl ein technischer Defekt als auch Fahrlässigkeit durch den Hausbewohner in Betracht.

Emden - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Emden - Am 26.01.2021, gegen 10:10 Uhr, kam es auf der Straße Achterdiek zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 39-jähriger Mann aus Emden befuhr mit seinem Fahrrad den Achterdiek von der Uferstraße kommend in Richtung Ligariusstraße. Dort kam ihm eine männliche Person entgegen, die ihn zum Anhalten aufforderte. Da der Achterdiek an dieser Stelle sehr schmal ist, beabsichtigte der 39-Jährige über den Grünstreifen an dem Fußgänger vorbeizufahren. Dabei streckte dieser den Ellenbogen in Richtung des Emders aus, so dass dieser mit seinem Fahrrad stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der unbekannte Fußgänger wird wie folgt beschrieben: männlich, 190-200 cm groß, 40-45 Jahre alt, Glatze, kein Bart, bekleidet mit schwarzer Fleecejacke und dunkler Hose. Des Weiteren soll er mit einem Hund, vermutlich einer dunklen französischen Bulldogge, unterwegs gewesen sein. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen um Kontaktaufnahme mit der Dienststelle in Emden.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Leer - Am gestrigen Tag, gegen 16:20 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte in der Papenburger Straße den Fahrzeugführer eines Pkw Opel zu kontrollieren. Dieser versuchte sich der Kontrolle zunächst zu entziehen, indem er an einer Kreuzung plötzlich nach links abbog, dabei das Rotlicht der Ampel missachtete und sein Fahrzeug erheblich beschleunigte. Der Fahrzeugführer konnte nach kurzer Flucht im Hoheellernweg durch Polizeibeamte angehalten werden. Bei der Kontrolle des 31-Jährigen aus Ostrhauderfehn wurden Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ebenso muss er sich jetzt in diversen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Leer - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin Leer - Am 27.01.2021, gegen 10:15 Uhr, kam es auf dem Bahndamm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Ein 76-jähriger Mann aus Moormerland befuhr mit seinem Pkw VW den Bahndamm und wollte einem entgegenkommenden Pkw nach rechts ausweichen. Dabei übersah er eine 51-jährige Frau aus Leer, welche zu Fuß am Bahndamm unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen.

