Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Streit artet aus

Willstätt (ots)

Nach einer verbalen Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße kam es am Donnerstagabend gegen 21:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Anwohner. Bei den beiden Kontrahenten kam es jeweils zu leichten Verletzungen. Bei einem der Beteiligten konnte ein Alkoholpegel von rund einem Promille festgestellt werden. Der Streit konnte schließlich durch die Beamten aus Kehl vor Ort geschlichtet werden. Einer der beiden Männer konnte zur Vermeidung weiterer Streitigkeiten in einer anderen Unterkunft den Rest der Nacht verbringen. /nb

