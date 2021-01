Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Altenheim - Schneeunfall

Altenheim (ots)

Auf der schneebedeckten Fahrbahn befuhr ein Mercedes-Fahrer in den frühen Morgenstunden am Freitag die L 98 von der der Pierre-Pflimlin-Brücke kommend in Richtung Altenheim. Dabei geriet er ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Über den entstandenen Sachschaden liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor.

