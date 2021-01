Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unerlaubt entfernt

Baden-Baden (ots)

Der automatische Notruf eines Ford löste am frühen Freitagmorgen den Einsatz der Polizei nach einem Unfall aus. Um 0:45 Uhr löste das Auto den `e-call-Ruf´aus, woraufhin nach einer Ortung die Unfallstelle in der SInzheimer Straße lokalisiert werden konnte. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden fanden jedoch lediglich einen stark unfallbeschädigten Ford vor, dessen Fahrer allerdings aus noch unklaren Gründen das Weite suchte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Unbekannte von Sinzheim kommend die B 500 in Richtung Baden-Baden und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite mit Felsbrocken, die dort auf dem Grünstreifen aufgestellt sind. Unter Zurücklassens verschiedener Wertgegenstände suchte der Fahrer das Weite. Nach dem Abschleppen des Fahrzeuges wurde dieses durch die Polizei sichergestellt. Die Umstände um den Unfall, die Identität des Fahrers und der Grund seines Verschwindens sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell