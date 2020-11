Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Geparkten Audi angefahren und geflüchtet

RottweilRottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am gestrigen Sonntag zwischen 18 Uhr und 20.15 Uhr in der Schillerstraße ereignet hat. Ein bislang Unbekannter kollidierte mit seinem Fahrzeug mit einem Audi, der dort am linken Fahrbahnrand abgestellt war und beschädigte diesen hierdurch an der rechten Seite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741/477-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Michaela Hirt

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1018

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell