Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Alkoholisierter Autofahrer flüchtet vor der Polizei (28.10.2020)

Singen (ots)

Beamte des Polizeireviers Singen wollten Donnerstagnacht gegen 23.45 Uhr einen 19-jährigen BMW-Fahrer kontrollieren, der ihnen zuvor aufgrund zu schnellen Fahrens in der Stadt aufgefallen war. Sie folgten dem Auto und wollten den Fahrer in der Ekkehardstraße anhalten und kontrollieren. Nach Erkennen der Anhaltezeichen wechselte der 19-Jährige die Fahrbahn, hielt am linken Fahrbahnrand und flüchtete zu Fuß über einen Schulhof. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten schließlich den jungen Mann versteckt hinter einem parkenden Auto feststellen. Als dieser erneut die Flucht antreten wollte, wurde er von den Beamten zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen. Hierbei nahmen die Polizisten Atemalkoholgeruch war. Nachdem der 19-jährige einen freiwilligen Atemalkoholtest ablehnte, wurde eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst.

