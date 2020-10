Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Dingelsdorf) Handbremse nicht ausreichend angezogen (08.10.2020)

Konstanz-Dingelsdorf (ots)

Selbständig machte sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr ein in der Fließhornstraße geparkter VW Caddy. Das Auto rollte aufgrund eines nicht eingelegten Gangs und nicht richtig angezogener Handbremse auf einen geparkten Suzuki Swift. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 3.000 Euro.

