POL-KN: (Konstanz) Durch unachtsames Öffnen der Autotür Unfall verursacht (08.10.2020)

Leicht verletzt wurde eine 19-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr in der Opelstraße. Ein 42-jähriger Autofahrer öffnete unachtsam die Fahrertür seines geparkten Daimler-Benz, als in diesem Moment die 19-Jährige an dem abgestellten Auto vorbeifuhr und mit der Tür kollidierte. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich die Frau, die ohne Helm und vermutlich auch ohne Licht unterwegs war, am Kopf sowie am Handgelenk. Vom Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

