Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Eschbronn/Kreis Rottweil) Mit über zwei Promille Fahrzeuge lädiert 8.10.20

Schramberg/Eschbronn (ots)

Mit deutlich mehr als zwei Promille hinter dem Steuer ist ein Autofahrer am Donnerstagmorgen aufgefallen. Auf seiner Heimfahrt streifte er ein anderes Auto und einen geparkten Anhänger und hinterließ deswegen einen Schaden von über 7000 Euro. Der 66 Jahre alte deutlich betrunkene Fahrer kam mit seinem Citroen von der Sulgauer Straße, wo er beim Abbiegen in die Rottweiler Straße zunächst einen wartenden BMW touchierte. Danach rammte er in der Schönbronner Straße in Locherhof einen geparkten Anhänger. Dabei verlor er ein Kennzeichen, das die Polizei schnell auf die richtige Spur zum Verursacher brachte. Der 66-Jährige musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell