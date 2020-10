Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach) Mit Auto überschlagen (08.10.2020)

Vöhrenbach (ots)

Betrunken und ohne erforderliche Fahrerlaubnis hat am Donnerstagmorgen gegen 05.15 Uhr ein 26-Jähriger Mann auf der K 5734 zwischen Vöhrenbach und Pfaffenweiler einen Unfall verursacht. Der Mann war in Fahrtrichtung Villingen aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen, erschrak und übersteuerte seinen Pkw. Er geriet nach rechts in den Grünstreifen, wo sich der Wagen überschlug. Der Fahrer hatte großes Glück, er blieb bei dem Unfall unverletzt. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann aufgrund einer vorherigen Trunkenheitsfahrt derzeit keine Fahrerlaubnis hat, ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von rund 1,3 Promille.

Rückfragen bitte an:

Karina Urbat

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1017

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell