Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Nach Unfall geflüchtet (08.10.2020)

VS-Schwenningen (ots)

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer machte sich nach einem Unfall am Donnerstag gegen 20.45 Uhr an der Kreuzung Turnerstraße/Oberdorfstraße kurzerhand aus dem Staub. Der Mann war ungebremst von der Turnerstraße in den Kreuzungsbereich eingefahren und dort mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Statt anzuhalten, fuhr er weiter, konnte jedoch kurze Zeit später von einer Polizeistreife an seiner Wohnadresse angetroffen werden, da das Kennzeichen bekannt war. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 4000 Euro.

