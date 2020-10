Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Halskette abgeluchst 08.10.20

Rottweil (ots)

Mit einem simplen Trick haben zwei Unbekannte einer Frau eine Halskette gestohlen. Die 78-Jährige befand sich in der Waldtorstraße, als sie von einem Mann und einer Frau angesprochen wurde, die ihr einen Ring und Schmuck anboten. Sie steckten ihr recht schnell einen Ring an die Hand und legten ihr eine Halskette um. Als die Frau das Angebot ablehnte, entfernten sich die beiden südländisch aussehenden Personen wieder. Erst kurz später merkte die 78-Jährige, dass ihre eigene Halskette gestohlen worden war. Die Trickdiebe waren zwischenzeitlich spurlos verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise, wo die Personen in gleicher oder ähnlichen Art aufgefallen sind. Möglicherweise sind die beiden nicht näher beschriebenen Personen mit einem dunklen Kombi unterwegs. Hinweise bitte an die Polizei Rottweil unter 0741 4770.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell