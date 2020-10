Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81/Epfendorf, Krs. RW) Alkoholisiert und deutlich zu schnell unterwegs 8.10.20

Epfendorf (ots)

Mit zu viel Alkohol am Steuer und zudem über 60 Stundenkilometer zu schnell war ein Autofahrer am späten Donnerstagabend auf der A81 zwischen Oberndorf und Rottweil unterwegs. In dem Baustellenbereich bei Epfendorf war die maximale Geschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer reduziert. Ein 23-jähriger Mercedes-Van-Fahrer ignorierte das Tempolimit und rauschte mit 122 Sachen durch die Baustelle. Als er wenige Kilometer weiter in einer Kontrollstelle von der Verkehrspolizei mit dem Verkehrsverstoß konfrontiert wurde, nahmen die Beamten Alkoholgeruch war, weswegen sie nach einer Blutprobe den Führerschein des Mannes einbehielten. Der Van-Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

