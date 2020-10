Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Opel zerkratzt - gibt es Zeugen?

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagabend hat ein bislang unbekannter Täter einen Opel mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Tat hat sich vermutlich zwischen 18:30 und 19:00 Uhr im Bereich "In Aspen" in Tuttlingen ereignet.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sachdienliche Hinweis nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1013

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell