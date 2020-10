Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg,

Landkreis Rottweil) Doppelte Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Schramberg, Schramberg (ots)

Am Donnerstag gegen 11:00 Uhr ist es in der Rottweiler Straße und in Dunningen, Schönbronner Straße zu zwei Unfallfluchten unter Alkoholeinfluss gekommen. Ein 66-jähriger Citroenfahrer streifte zuerst einen schwarzen BMW ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Anschließend streifte einen Blumentopf und einen vor einem Haus abgestellten PKW-Anhänger. Wie beim BMW setzte der Autofahrer seine Fahrt fort und stellte sein Auto vor seiner Wohnanschrift ab.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000EUR. Verletzt wurde niemand. Ein von der Polizei durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1013

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell