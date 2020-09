Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Diebstahl am Kartoffelstand - Geschädigte fassen einen Täter ++ Polizei stellt Marihuana-Plantage sicher ++ Lkw beschädigt Café-Vordach - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Diebstahl am Kartoffelstand - Geschädigte fassen den einen Täter

Hassendorf. Die Betreiber eines Kartoffelstandes an der Dorfstraße haben am Dienstagmittag zwei Diebe auf frischer Tat erwischt, nachdem sie zuvor die Kasse des landwirtschaftlichen Verkaufs aufgebrochen und geplündert hatten. Als die Betreiberin die Tat kurz nach 12 Uhr bemerkte, informierte sie zunächst ihren Ehemann und danach die Polizei. Mit dem Auto folgten die Geschädigten den auf Fahrrädern flüchtenden Tätern in Richtung Bahnhof. Ein Bauarbeiter, der durch Zuruf auf die Flüchtenden aufmerksam geworden war, half dem Ehemann einen der Täter im Jenkelweg zu ergreifen und später der Polizei zu übergeben. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um einen 21-jährigen Mann aus der Samtgemeinde Sottrum handelte. Sein 19-jähriger Komplize konnte fliehen. Beide Männer sind der Polizei wegen ähnlicher Taten bekannt. Sie dürften ebenfalls für einen Diebstahl am Verkaufsstand in der vergangenen Woche in Frage kommen. Der Festgenommene war bei seiner Flucht mit einem nagelneuen Fahrrad unterwegs. Da der junge Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, geht die Polizei davon aus, dass es zuvor gestohlen worden ist und stellte es sicher. Es handelt sich um ein schwarzes Trekkingrad des Herstellers Winora vom Typ Haibike Seet-HardNine 2,5 Street. Daran befand sich der Aufkleber eines Rotenburger Fahrradhändlers und die Rahmennummer 2190510450. Bislang ist das Rad noch nicht als gestohlen gemeldet worden. Der Eigentümer wird gebeten sich bei der Sottrumer Polizei unter Telefon 04264/83646-0 zu melden.

Polizei stellt Marihuana-Plantage sicher

Sottrum. Die Sottrumer Polizei hat am Dienstagvormittag eine kleine Marihuana-Plantage an einem Wochenendhaus sichergestellt. Zuvor erhielten die Beamten die Information, dass sich auf dem Grundstück Marihuana-Pflanzen befänden. Mit einem Durchsuchungsbeschluss klopften die Polizisten gegen 9.30 Uhr an die Tür. Sie fanden 129 Pflanzen und 5 Behälter mit getrockneten Pflanzenteilen und stellten alles sicher. Der beschuldigte Betreiber der Plantage räumte die Vorwürfe ein.

Radfahrern kollidieren auf dem Radweg

Visselhövede. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Radweg an der Bundesstraße 440 sind am Dienstagnachmittag zwei Radfahrer verletzt worden. Ein 47-jähriger Radfahrer und eine 82-jährige Radfahrerin kamen sich zwischen Grapenmühlen und Visselhövede entgegen. Bei der Kollision zogen sich beide leichte Verletzungen zu. Sachschaden ist nicht entstanden.

Lkw beschädigt Café-Vordach - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Nach einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Wochenende vor einem Café an der Stader Straße ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Sittensen nach dem noch unbekannten Fahrer eines weißen Lkw oder weißen Sattelzuges. Zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 13.30 Uhr dürfte das große Fahrzeug das Vordach des Cafés gestreift und beschädigt haben. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr davon. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

