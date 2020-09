Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Blauer Kastenwagen kippt nach gefährlichem Überholmanöver um - Polizei sucht Zeugen ++ Buntmetalldiebstahl aus Rohbau ++ 13-jähriger Radfahrer überschlägt sich ++

Rotenburg (ots)

Blauer Kastenwagen kippt nach gefährlichem Überholmanöver um - Polizei sucht Zeugen

Bremervörde. Nach einer Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag in der Waldstraße in Höhe des Tennissportvereins ereignet hat, suchen die Unfallermittler der Bremervörder Polizei nach dem noch unbekannten Verursacher und möglichen Zeugen des Vorfalls. Ein 66-jähriger Autofahrer war gegen 14.20 Uhr mit einem auffälligen dreirädrigen, blauen Kastenwagen stadteinwärts unterwegs. Dort wurde er von einem unbekannten Fahrzeug überholt. Der Fahrer des Wagens sei derartig knapp vor dem blauen Fahrzeug eingeschert, dass der 66-Jährige ausweichen musste. Der Kastenwagen kippte auf die Seite und beschädigte einen, auf dem Seitenstreifen parkenden Mazda. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa sechstausend Euro. Außerdem zog sich der 66-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des überholenden Autos setzte seine Fahrt fort. Möglicherweise hat er die Folgen des Überholmanövers nicht bemerkt. Hinweise bitte unter Telefon 04761/9945-0.

Junger Mann bei Auffahrunfall verletzt

Rotenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Harburger Straße ist am Montagnachmittag ein 18-jähriger Fahranfänger verletzt worden. Der junge Mann musste gegen 15 Uhr aufgrund des stockenden Verkehrs etwa fünfzig Meter vor dem Kreisverkehr mit seinem Ford bremsen. Ein nachfolgender 19-jähriger Autofahrer erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Ford auf den Wagen des Vordermanns auf. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über eintausend Euro.

Buntmetalldiebstahl aus Rohbau

Rotenburg. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in der Gerberstraße in einen Rohbau eingedrungen. Auf der Rückseite des Gebäudes hebelten sie zunächst ein Kellerfenster auf. Dann machten sie sich in dem Haus an die Arbeit und montierten alle Kupferrohre ab. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund zehntausend Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Autofahrer hatte Joint geraucht

Bockel/A1. Unter dem Einfluss von Marihuana ist ein 31-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden am Montagabend auf der Hansalinie A1 in Höhe der Anschlussstelle Bockel in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Der Mann war gegen 22.15 Uhr mit einem BMW M1 in Richtung Hamburg unterwegs, als Beamte des Zoll auf das auffällige Fahrzeug aufmerksam wurden. Bei der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest bestätigte später den Verdacht. Der Niederländer musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe und eine Kaution für die Sicherung des Bußgeldverfahrens abgeben. Im BMW fanden die Beamten außerdem eine kleine Menge an Marihuana.

Radfahrerin bei Sturz verletzt

Rotenburg. Bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad hat sich eine 35-jährige Frau am Montagmorgen verletzt. Die Radlerin war gegen 7.30 Uhr in der Freudenthalstraße unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Rad verlor. Sie kam zu Fall und zog sich eine Verletzung im Gesicht zu.

57-Jähriger lässt sich bei versuchtem Call-Center-Betrug nicht täuschen

Sittensen. Ein 57-jähriger Mann aus Sittensen ist am Mittwochnachmittag nicht auf einen Call-Center-Betrug hereingefallen. Ein unbekannter Anrufer hatte sich gegen 14.30 Uhr bei ihm gemeldet und von einem Gewinn über 38.550 Euro berichtet. Das Geld solle ihm durch ein Transportunternehmen überbracht werden. Dafür seien jedoch eintausend Euro Gebühr in Form von Google Play -Gutscheinkarten fällig. Der Mann verständigte die Sittensener Polizei und erstattete eine Anzeige.

Radfahrerin übersehen

Zeven. Am Montagvormittag ist eine 21-jährige Radfahrerin in der Bahnhofstraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Ein 68-jähriger Zevener hatte die junge Frau gegen 10.30 Uhr vermutlich übersehen, als er zu Beginn der Bahnhofstraße abbiegen wollte. Bei der Kollision kam die Radlerin zu Fall. Sie wurde mit Prellungen und Schürfwunden in die OsteMed Klinik nach Bremervörde gebracht. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

13-jähriger Radfahrer überschlägt sich

Zeven. Aufgrund von Unachtsamkeit hat sich ein 13-jähriger Radfahrer am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Gustav-Adolf-Straße verletzt. Der Junge war gegen 07.30 Uhr auf der Fahrbahn der 30er-Zone unterwegs, als vor ihm plötzlich ein Auto stoppte. Um nicht aufzufahren, bremste der junge Radler ruckartig. Er überschlug sich und fiel nach vorne über den Lenker. Mit leichten Verletzungen an den Händen, den Armen und im Gesicht wurde er im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Süße Diebe

Rotenburg. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter in der Fußgängerzone einen Verkaufsanhänger aufgebrochen. Dazu knackten sie das Schloss des Verkaufsstandes, drangen in das Fahrzeug ein und nahmen Süßigkeiten im Wert von mehreren hundert Euro mit.

Mann am Bahnhof überfallen - Polizei sucht Zeugen

Visselhövede. Nach einem Vorfall, der sich am Freitag vergangener Woche am Bahnhof in Visselhövede ereignet haben soll, suchen die Beamten der Rotenburger Polizei nach möglichen Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein 38-jähriger Mann in der Bahnunterführung von zwei unbekannten Tätern überfallen und ausgeraubt worden. Die Männer hätten ihn dort unvermittelt angegriffen, und mit Fäusten und einem Gegenstand geschlagen. Dann sei ihm das Bargeld aus dem Portemonnaie genommen worden. Im Anschluss an den Überfall gingen die Täter über die Bahngleise davon. Sie werden als etwa 20 Jahre alte, 180 cm große Männer beschrieben. Beide hätten bei der Tat dunkle Jogginghosen getragen. Einer der beiden hätte ein Piraten-Tattoo über dem rechten Auge gehabt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0.

