POL-ROW: ++ Junge Männer flüchten nach Autodiebstahl ++ Dieseldiebe im Brakeweg ++ Falsche Notrufe beschäftigen die Polizei ++ Auf frisiertem Roller und ohne Lappen unterwegs ++

Junge Männer flüchten nach Autodiebstahl

Bothel. Die Rotenburger Polizei hat in der Nacht zum Montag zwei junge Männer geschnappt, die ein Auto vom Gelände eines Abschleppunternehmens im Hasseler Weg in Bothel gestohlen haben. Mit dem schwarzen VW fuhren die 15 und 19 Jahre alten Täter bis nach Hemsbünde. Dort sichtete eine Streifenbesatzung den gesuchten Wagen. Die jungen Männer versuchten sich einer Kontrolle zu entziehen. In der Straße Zur Schnuckenheide fand ihr nächtlicher Ausflug ein Ende. Die Polizei stoppte den Wagen nach einer kurzen Verfolgungsfahrt und holte die beiden Männer heraus. Dabei leistete der Jüngere erheblichen Widerstand. Nachdem die Personalien der Täter zweifelsfrei geklärt waren, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Dieseldiebe im Brakeweg

Zeven. In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter im Brakeweg Dieselkraftstoff aus einem Fahrzeug gestohlen. Sie leerten vor einem Grundstück den Tank eines VW T 4 und verschwanden dann unerkannt. Zeugenhinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Falsche Notrufe beschäftigen die Polizei

Rotenburg. Eine 63-jährige Frau hat die Rotenburger Polizei und die Beamten der Einsatzzentrale in Lüneburg am Sonntag mit falschen Notruf beschäftigt. Die polizeibekannte Rotenburgerin wählte zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr mehrfach die Rufnummern 110 und 112, ohne dass ein Notfall vorlag. Eine Streifenbesatzung suchte die 63-Jährige zu Hause auf. Warum die Frau angerufen hatte, konnte sie nicht sagen. Um weitere Notruf zu verhindern, stellten die Beamten ihr Handy erst einmal sicher. Die Frau wird sich wegen des Missbrauchs von Notrufen verantworten müssen.

Auf frisiertem Roller und ohne Lappen unterwegs

Bremervörde. Die Bremervörder Polizei hat am Sonntagabend einen 19-jährigen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war gegen 20.30 Uhr in der Zeppelinstraße unterwegs, als er den Beamten wegen eines defekten Rücklichts und seiner zügigen Fahrweise auffiel. Bei der Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz eines Elektrofachgeschäfts zeigte sich, dass der 19-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Roller fuhr deutlich schneller als 25 Stundenkilometer. Der junge Mann räumte ein, das Kleinkraftrad frisiert zu haben. Damit war seine Fahrt an dieser Stelle zu Ende. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren ein.

