POL-KN: (B14, Spaichingen, Aldingen) Unbekannter Gegenstand verursacht Riss in Frontscheibe

B14, Spaichingen, Aldingen (ots)

Ein tiefer Riss in der Windschutzscheibe eines Pkw entstand am gestrigen Donnerstag durch einen Gegenstand, den ein vorausfahrendes Fahrzeug verlor. Der Fahrer des beschädigten VW war gegen 15 Uhr auf der B14 zwischen Spaichingen und Aldingen unterwegs, als der unbekannte Gegenstand gegen seine Frontscheibe knallte und an dieser Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro durch einen Riss am Scheibenrand verursachte. Möglicherweise handelte es sich bei dem Gegenstand um eine Glasflasche.

Weder Fahrer noch Beifahrer konnten nähere Angaben zu dem vorausfahrenden Fahrzeug machen. Daher sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen (Tel. 07424/9318-0) zu melden.

