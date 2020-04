THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW-HH MV SH: Corona-Einsatz: THW transportiert Desinfektionsmittelspender an Schulämter

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kiel (ots)

Für das Bildungsministerium Schleswig-Holstein transportiert das Technische Hilfswerk(THW) Desinfektionsmittelspender landesweit an Schulämter.

In Schleswig-Holstein transportieren Einsatzkräfte des THW's 2000 Desinfektionsmittelspender an die Schulämter. Am heutigen Samstag wurden diese aus dem Bildungsministerium in Kiel abgeholt und zwischengelagert. Am Montag, den 20. April 2020 von 8 Uhr bis 12 Uhr, werden die Desinfektionsmittelspender an die regionalen Schulämter verteilt.

Die Verteilung erfolgt an die Schulämter der Landkreise und kreisfreien Städte in Ratzeburg, Eutin, Plön, Bad Oldesloe, Lübeck, Heide, Elmshorn, Bad Segeberg,Itzehoe und Neumünster.

Rückfragen bitte an:

THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Leitungs- und Koordinierungsstab

Markus Drewes

Telefon: 0431 / 5793365

Mobil: 0174 / 3796872

E-Mail: luk-s5.lvhhmvsh@thw.de und mtn.drewes@outlook.de

www.lv-hhmvsh.thw.de

Original-Content von: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell