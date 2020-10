Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Fehler beim Fahrstreifenwechsel (07.10.2020)

Konstanz-Petershausen (ots)

Keine Verletzten, aber Sachschaden von über 15.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Straße "Zähringerplatz". Eine von der Allmannsdorfer Straße kommende 62-jährige Suzuki-Fahrerin wollte in der Straße "Zähringerplatz" die Fahrspur wechseln, um am Fahrbahnrand zu halten. Bei diesem Fahrstreifenwechsel übersah sie einen auf dem Busstreifen fahrenden Bus und kollidierte mit diesem.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell