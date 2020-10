PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Ergänzung zur Pressemeldung vom 04.10.2020 - 12:56 Uhr

Hochtaunuskreis (ots)

Betreffend der Mitteilung bezüglich der Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit auf der Homburger Landstraße in Friedrichsdorf hat sich hier leider der Fehlerteufel in der Datenverarbeitung eingeschlichen. Der Unfall ereignete sich bereits am 04.09.2020.

Gefertigt: F. Müller, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06172) 120-0

E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell