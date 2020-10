PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus - Größerer Polizeieinsatz in Niederreifenberg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Schmitten, Niederreifenberg, Brunhildestraße, 02.10.2020, gg. 17:30 Uhr

(pa)Am späten Freitagnachmittag kam es in Schmitten Niederreifenberg zu einem größeren Polizeieinsatz. Nachdem ein Mann seine Partnerin leblos in der gemeinsamen Wohnung in der Brunhildestraße aufgefunden und die Rettung verständigt hatte, wurden die eingesetzten Rettungskräfte von dem alkoholisierten und mit der Situation augenscheinlich überforderten 41-Jährigen bedroht. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch unklaren Lage entsandte die Polizei mehrere Streifen zum Geschehensort und nahm den 41-Jährigen zunächst vorläufig fest. Vor Ort stellte ein Arzt fest, dass die 51 Jahre alte Frau verstorben war. Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, bei dem sich bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben. Am Abend wurde der Festgenommene von der Polizeidienststelle entlassen. Die weiteren Ermittlungen zur Todesursache werden von der Bad Homburger Kriminalpolizei durchgeführt.

