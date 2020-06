Polizeidirektion Hannover

POL-H: Neustadt am Rübenberge: Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Hannover (ots)

Ein 50-jähriger Mann hat am späten Freitagabend, 12.06.2020, einen betrunkenen Daimler-Fahrer auf achtsame Fahrweise hinweisen wollen. Dabei wurde er vom anfahrenden Pkw erfasst und mitgeschleift. Der 35-jährige Daimler-Fahrer fuhr davon, obwohl der 50-Jährige mit schweren Kopfverletzungen am Boden liegen blieb.

Nach derzeitigen Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes Hannover kam es gegen 22:15 Uhr in der Beekestraße in Vesbeck zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 50-jährigen Fußgänger und dem 35-jährigen Pkw-Fahrer. Demnach wollte der Fußgänger auf achtsame Fahrweise aufgrund der spielenden Kinder im Wohngebiet hinweisen. Als der 35-Jährige sein Fahrzeug beschleunigte, wurde der 50-Jährige mehrere Meter von dessen Fahrzeug mitgeschleift. Hierdurch erlitt er schwere Kopfverletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der Daimler-Fahrer fuhr zunächst davon, kam jedoch anschließend zu Fuß zurück. Am Unfallort wurde er durch die alarmierten Polizeibeamten festgenommen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 2,3 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. /mr

Rückfragen bitte an:

Ich stehe bis 01:30 Uhr unter der Rufnummer

0160-9776 8764 für Rückfragen erreichbar.



Polizeidirektion Hannover

Martin Richter

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell