Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Talling (ots)

Am Freitag,18.10.2019, kam es kurz vor 13 Uhr zu einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung im Zusammenhang mit einem nicht zulässigen Überholvorgang. Der Fahrer eines silbergrauen VW Touran überholte auf der Landesstraße 150 in Höhe der Abfahrt nach Talling einen anderen Pkw, obwohl im Einmündungsbereich das Überholen nicht zulässig ist. Laut dem Zeugen sei der Pkw auch zuvor schon durch seine rasante Fahrweise aufgefallen und dieser habe beim Überholen deutlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Derzeit ist unklar, ob andere Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise des VW Touran gefährdet wurden. Die Polizei bittet darum, dass sich gefährdete Verkehrsteilnehmer oder Zeugen mit der Polizei Morbach telefonisch unter der Tel.: 06533-93740 oder per Mail unter pimorbach.wache@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

