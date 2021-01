Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach einer offenbaren Unfallflucht am Freitagmorgen auf der Lichtentaler Straße, sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Eine Renault-Fahrerin war um 7:20 Uhr aus dem Michaelstunnel stadteinwärts kommend mit ihrem Megane an der folgenden Ampel im Begriff nach links abzubiegen, als sie ein Knallgeräusch an ihrem Fahrzeug wahrnahm. Beim nächsgelegenen Halt stellte sie einen Schaden an ihrem Auto fest, der nach ersten Schätzungen sich auf rund 2.000 Euro beziffert wird. Offenbar bog ein unbekannter Fahrzeugführer parallel zu der Renaultfahrerin nach rechts ab und touchierte vermutlich durch zu weites ausholen deren Auto an der rechten Seite. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, wenden sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 an die Beamtinnen und Beamten in Baden-Baden.

/rs

