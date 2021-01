POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.01.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.01.2021

++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person++Grünflächen mit Pkw beschädigt++Falsche Polizeibeamte++

Leer - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Leer - Am gestrigen Tag kam es gegen 13:00 Uhr auf der Augustenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw-Fahrer. Ein 26-jähriger Mann aus Leer befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Augustenstraße und überquerte im Kreuzungsbereich die grün zeigende Ampelanlage in Richtung Ringstraße. Ein 69-jähriger Mann aus Aurich kam mit seinem Pkw vom Stadtring und beabsichtigte, nach rechts in Richtung Heisfelder Straße abzubiegen. Hierbei übersah er beim Anfahren den kreuzenden Fahrradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt und das Fahrrad erheblich beschädigt. Am Pkw entstand kein Schaden.

Jemgum - Grünflächen mit Pkw beschädigt Jemgum - In dem Zeitraum vom 23.01.2021, 00:00 Uhr, bis zum 25.01.2021, 20:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Pkw-Führer mehrere Grünflächen des Deichvorlandes im Bereich des Jemgumer Hafens. Anhand der vorgefunden Reifenspuren ist davon auszugehen, dass ebenso versucht wurde, auf den Deich zu fahren. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und hat ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Emden - Falsche Polizeibeamte Emden - Am heutigen Tag kam es in Emden erneut zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Diese meldeten sich telefonisch bei einer 95-Jährigen und einer 79-jährigen Dame aus Emden und gaben sich als Verkehrspolizisten aus Emden aus. Beide Damen reagierten vorbildlich und beendeten das Gespräch. Die Polizeiinspektion Leer/Emden warnt nochmals eindringlich vor dieser perfiden Betrugsmasche. Die Polizei wird Sie niemals telefonisch nach Wertsachen oder ihrem Vermögen befragen und deren Herausgabe verlangen. Beenden Sie das Gespräch umgehend und informieren Sie ihre zuständige Polizeidienststelle oder Angehörige.

