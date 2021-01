Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung vom 24.01.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallfluchten ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Trunkenheitsfahrten ++

Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht!

Leer - Bereits am Mittwoch ist es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:15 Uhr auf dem LIDL-Parkplatz in der Ubbo-Emmius-Str. zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken den ebenfalls dort geparkten Pkw Peugeot in der Farbe silber beschädigt. Der Schaden befindet sich auf der rechten Fahrzeugseite über beide Türen. Hinweise bitte an die Polizei in Leer.

Emden - Zwischen Freitag, 22.01.2021, 17:00 Uhr und Samstag, 23.01.2021, 15:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher vermutlich beim Ein-/ Ausparken den linken vorderen Kotflügel eines blauen Mazda und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der exakte Unfallort konnte bisher nicht abschließend ermittelt werden. Als mögliche Unfallörtlichkeit kommen ein Parkstreifen in der Friedrich-Ebert-Straße sowie der Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Fritz-Reuter-Straße in Betracht. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 EUR beziffert. Hinweise bitte an die Polizei in Emden.

Fahren unter Drogeneinfluss

Leer - Um 13:00 Uhr am Samstag haben Beamte einen Pkw-Fahrer in der Straße Ostersteg kontrolliert. Mittels verschiedener Tests konnte festgestellt werden, dass der 19-jährige aus Großefehn unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Fast zeitgleich um 13:15 Uhr wurde in der Papenburger Str. ein 37-jähriger E-Scooter-Fahrer überprüft. Dieser aus Barßel stammende Mann stand unter dem Einfluss von Kokain. Neben der Drogenbeeinflussung hat der Beschuldigte auch keine Zulassung für seinen E-Scooter gehabt.

Emden - Gegen 23:00 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Emden mit einem Kleinkraftrad öffentliche Straßen im Stadtgebiet, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf verschiedene Betäubungsmittelarten.

Leer - Gegen 00:30 Uhr am Sonntag haben die Beamten im Logaer Weg bei einem 19-jährigen Pkw-Fahrer aus Moormerland Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Konsum von Cannabis.

In allen Fällen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheitsfahrten

Weener - Am Samstag fiel den Beamten gegen 21:00 Uhr ein Pkw-Fahrer in der Norderstr. auf, da dieser seinen Pkw sehr unsicher gefahren hat. Eine Überprüfung des 30-jährigen Fahrers aus Weener ergab einen Alkoholgehalt von 1,13 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Emden - Gegen Mitternacht befuhr ein 49-jähriger aus Emden mit seinem Fahrrad die Ringstr., obwohl er merklich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Nach einer Atemalkoholkontrolle mit einem Ergebnis von 1,94 Promille wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Leer - Am Sonntag kontrollierten die Beamten gegen 08:00 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Bremer Straße. Da der 30-jährige aus Hinte eine Alkoholfahne hatte wurde ein Test durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,27 Promille. Die erforderlichen Maßnahmen wurden auf der Dienststelle durchgeführt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

i.A. PHK Gornitzka

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell