Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde-Köterberg. Verschneite Straße und Alkohol am Steuer.

LippeLippe (ots)

Auf glatter Fahrbahn verlor ein 37-jähriger Holzmindener die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte am Sonntagabend auf der Köterbergstraße mit einem entgegenkommenden Wagen. Ein 26-jähriger Mann aus Brakel war mit seinem Auto in Richtung Köterberghaus unterwegs, als er sah, dass ein entgegenkommender Toyota in einer Rechtskurve auf der verschneiten Straße ins Schleudern geriet. Er konnte seinen Audi noch anhalten, eine Kollision jedoch nicht verhindern. Beim Zusammenprall wurde der 37-jährige Autofahrer leicht verletzt. Da der Mann aus Holzminden augenschlich Alkohol getrunken hatte, wurde eine Blutprobe genommen und sein Führerschein sichergestellt. Die beiden Wagen wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei etwa 8000 Euro.

