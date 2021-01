Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Erneuter Einbruch in Kindergarten

LippeLippe (ots)

(LW) Bereits in der Nacht zum 01.01.2021 war in eine Kindertagesstätte an der Berliner Straße eingebrochen worden. Am Morgen des 02.01. stellten Verantwortliche des Kindergartens fest, dass in der Nacht sich erneut Personen unberechtigt Zutritt verschafft hatten. Nachdem die Täter eine Notausgangstür aufgebrochen hatten, begaben sie sich ins Gebäude, begangen diverse Sachbeschädigungen und entwendeten einen Beamer. Hinweise bitte an die Polizei Lippe unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

